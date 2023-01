Außerferner Bergretter simulierten Sucheinsatz

Berwang – Auch wenn es im Tal, wo der Schnee noch Mangelware ist, nicht so scheint: Lawinen sind aufgrund stark wechselnder Wetterbedingungen in höheren Lagen eine permanente Gefahr. Um bestens vorbereitet zu sein, übten kürzlich 96 Einsatzkräfte – darunter 77 Bergretter der Talschaft Zwischentoren und der Ortsstelle Stanzach, vier Suchhunde, Flugretter, Alpinpolizisten, Vertreter der BH Reutte und die Feuerwehr Namlos – an der Steinkarspitze nahe dem Kelmer Jöchle für den Ernstfall. Hier kam es schon des Öfteren zu Einsätzen.

Das Hauptaugenmerk wurde diesmal auf den Shuttle der Bergretter samt Ausrüstung mittels Hubschrauber zum Einsatzort gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Koordination eines Einsatzes mit mehreren Verschütteten. Auf dem Lawinenkegel führten die Landesausbilder Riccardo Mizio und Karlheinz Köpfle einen Stationsbetrieb zu LVS-Suche, Schaufeln, Sondieren und medizinischer Versorgung durch. Ins Tal ging’s nicht per Heli, sondern zu Fuß. „So bekam jeder einmal mit, wie kräfteraubend so ein zweistündiger Abstieg mit Verletzten ist. Alles in allem war die Übung für alle von uns sehr lehrreich“, zieht Bezirksbergrettungschef Markus Wolf Bilanz. (TT, fasi)