FH Kufstein holt verborgene Kultur der Jenischen vor den Vorhang

Kufstein – Sie wurden ausgegrenzt, verfolgt und diskriminiert: die Jenischen, in Tirol oft abfällig als Karrner oder Laninger bezeichnet. Sie waren Scherenschleifer, Pfannenflicker oder Händler und zogen durch das Land. Das führte auch zu Verfolgung und Ermordung während des Terrorregimes der Nationalsozialisten. Die Jenischen zogen sich zurück, passten sich an und begannen, ihre Herkunft zu verleugnen. Aber die Volksgruppe hat ihre eigene Kultur, Sprache und eigenes Handwerk entwickelt. Und sie ist die größte, aber nicht anerkannte Minderheit in Österreich. Ein Verein will das ändern und kämpft für diese Anerkennung.