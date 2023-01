„Initiative Riefe Zams“: Wenn „Große den Kleinen helfen“

Zams – „Für unsere Kinder brauchen wir einen Lift im Ort“, findet Toni Zangerl von der Zammer Riefe. Sein Vater, Toni Zangerl senior, hatte den Riefenlift – einen Schlepplift nahe der Talstation der Venet Bergbahnen AG – in den 60er-Jahren erbaut. Viele Jahre später, im Jahr 2019, wurde die „Initiative Riefe Zams“ ins Leben gerufen. Als vergangenes Jahr in Sachen Beschneiungsanlage Not am Mann war, kam es zu einer beachtlichen Schulterschluss-Aktion zwischen größeren und kleineren Skigebieten: Die Silvrettaseilbahn AG in Ischgl und die Fisser Bergbahnen GmbH zeigten sich mit der Zammer Riefenbahn solidarisch.