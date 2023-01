Auf Schneefahrbahn ins Schleudern geraten: Lkw und Auto kollidierten in Going

Going am Wilden Kaiser – Vergleichsweise glimpflich endete ein Unfall am Mittwochabend in Going: Wie die Polizei berichtet, geriet ein Lkw auf der verschneiten Straße ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, die Familie im Auto zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus St. Johann gebracht.