„Janis starb an einer Überdosis Janis“: Blues-Ikone Joplin wäre 80

Wie Jimi Hendrix und Jim Morrison gehört Janis Joplin zu den Ikonen der 60er-Jahre-Bewegung. Mit nur 27 Jahren starb sie an einer Überdosis Heroin. Am 19. Jänner wäre die legendäre Blues- und Rocksängerin 80 Jahre alt geworden.

New York – Sie war die Stimme der Rebellion – kräftig, wütend, schrill und kratzig. Aber auch der Liebe – zart, zerbrechlich und voller Hingabe. Eine unstillbare Sehnsucht nach Harmonie, nach einer Welt voller "Love and Peace", ohne Heuchelei und Betrug, hat sie in die Sucht und schließlich in den Tod getrieben. Offiziell starb Janis Joplin, die am heutigen Donnerstag (19.1.) 80 Jahre alt geworden wäre, an einer Überdosis Heroin. Aber Eric Burdon, der eine Zeit lang genau wie sie den Highway des Lebens auf der Überholspur entlangraste, sagte: "Janis starb an einer Überdosis Janis."





Ein Wandgemälde im Stadtteil Haight-Ashbury in San Francisco erinnert an die verstorbenen Musiklegenden Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jerry Garcia. © Uwe Kraft via www.imago-images.de

Die "größte weiße Blues- und Rocksängerin" hat man sie genannt. Obwohl sie nur 27 Jahre alt wurde und schon mehr als 52 Jahre tot ist, macht ihr den Titel bis heute niemand streitig. Janis Joplin, die Männer mit Schlipsen ungefähr so trostlos fand wie Frauen mit Büstenhaltern, die auf der Bühne Southern Comfort in sich hineingoss als wäre das Zeug ein isotonischer Durstlöscher, gehört für immer zu den Ikonen einer kurzen Epoche. Genau wie Jimi Hendrix und Jim Morrison. Alle drei starben innerhalb weniger Monate – zwischen September 1970 und Juli 1971. Ihre Begräbnisse waren wie Abgesänge auf die Protestphilosophie des "Lebe intensiv, stirb rasch" und "Trau keinem über 30".

Gegen das Status-Denken des Establishments

"Oh, Gott, kauf mir doch einen Mercedes-Benz", spöttelte die zottelhaarige Janis über das Status-Denken des Establishments. Dass Jahrzehnte später grauhaarige Etablierte der Protest-Generation der 60er Jahre ihre netten Enkel in Luxusautos zur Gedächtnistour an den Ort des Woodstock-Festivals schaffen würden, mochte sie sich wohl nicht vorstellen.

📽 Video | Janis Joplin - Live in Frankfurt 1969

"Wir waren pleite, Scheißgefühl", sang Janis in "Me and Bobby McGee", ihrem wohl schönsten Liebeslied. "Du fühltest Dich abgewetzt wie meine durchgescheuerten Jeans." Wer hätte damals geahnt, dass eines Tages Modedesigner verwaschene und ausgefranste Hosen, wie Joplin sie trug, salonfähig und richtig teuer machen würden?

Freiheit zu leben ist schwierig, aber wenn man es schafft, ist es den Aufwand wert. Janis Joplin

Fast ein Dutzend Joplin-Biografien wurden geschrieben. Nur wenige kommen weit genug über alte Klischees hinaus, um Janis gerecht zu werden. Oft wird sie auf die skandalträchtige Protestnudel reduziert. Aufgewachsen im kleinbürgerlichen Port Arthur (Texas) habe sie angefangen, gegen die spießigen Eltern und jede andere Autorität aufzumucken, als sie in der Pubertät dick und pickelig wurde.

Den Schock fürs Leben habe sie bekommen, als man sie im College zum "hässlichsten Mann" wählte. "Niggerlover" habe man sie im rassistischen Süden genannt, weil sie den Blues der Schwarzen mochte, weil Billie Holiday und Bessie Smith ihre Vorbilder waren.

Im Grunde ein sensibles und intelligentes Mädchen

Doch Janis' Schwester Laura machte später klar, dass die Blues- und Rock-Ikone vor allem ein sehr sensibles und sehr intelligentes Mädchen war – mit liberalen Eltern, die ihre Talente förderten und sie in die Welt hinaus ziehen ließen, voller Sorge zwar, aber ohne Zwang auf sie auszuüben. Unsinn ist offenbar auch, dass Joplin aus lauter Verzweiflung in den Blues flüchtete. "Die Wahrheit ist, dass sie sang, weil sie das einfach liebte", schrieb Joplin-Forscher Douglas Cooke.

Janis Joplin im Mai 1970. © Rights Managed via www.imago-images.de

Joplins "schockierende Seiten" – so stellt sich das mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Tod dar – wirkten einst vor allem deshalb so grell, weil sie eine Frau war. In einer männlich dominierten Blues-und Rockwelt verlangte sie ihren Platz und verkündete allen: "Was ihr Säcke könnt, kann ich auch."

Dass sie trank und kiffte wie Hendrix machte Schlagzeilen. Dass die Frau, die uns den Song "Piece of My Heart" (Ein Stück meines Herzens) in einer unvergesslichen Interpretation schenkte, einst innerhalb weniger Wochen mehr als 60 Liebesbriefe voller Gefühl und Sehnsucht an einen Mann ihrer Träume schrieb, wurde erst zur Jahrtausendwende bekannt. (dpa)