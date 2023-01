Den Dolomitenlauf gibt es nun auch in Kurzform

Langläufer aus 30 Nationen sind am Wochenende in Obertilliach über 42, 20 und neu auch 5 km gefordert.

Obertilliach – Frau Holle hat es mit Osttirol gut gemeint. Während in anderen Orten im Alpenraum Bewerbe abgesagt werden müssen, zeigt sich das Langlauf-Mekka Obertilliach derzeit schön verschneit. Damit ist alles bereit für den ältesten Volkslanglauf Österreichs. Beim Dolomitenlauf (Samstag Skating, Sonntag Klassisch) startet neben der Titelverteidigerin Anna Seebacher aus der Steiermark auch der deutsche Top-Läufer Max Olex. Und mit Gerhard Schmid ist auch ein oftmaliger Dolomitenmann-Sieger mit am Start. Der ÖSV schickt eine junge, schlagkräftige Truppe ins Lesachtal.

„Es ist angerichtet. Mit Schnee von 45 Zentimetern bis 1,20 Meter haben wir perfekte Bedingungen und wir freuen uns auf die zahlreichen Starter aus über 30 Nationen. Besonders gespannt bin ich auf das Abschneiden von Gerhard Schmid. Er ist ja einer der weltbesten Kajakfahrer und hat schon einige Male den Dolomitenmann gewonnen“, freut sich Organisator Franz Theurl, der auch noch einen neuen Bewerb präsentiert: Heuer werden Anfänger und konditionell schwächere Langläufer als „Sieger über sich selbst“ gekrönt, denn erstmals in der 53-jährigen Geschichte gibt es den Dolomitenlauf Easyrace (5 km). Die Streckenführung wurde in den flachen Passagen der Grenzlandloipe angelegt, so dass diese sportliche Herausforderung für jedermann zu bewältigen sein sollte.

In den vergangenen zwei Jahren hat in Osttirol der Langlaufsport in Lienz und in den Tälern einen starken Zuspruch durch Einheimische erfahren. Beim kürzlich vom LRC Lienzer Dolomiten abgehaltenen Langlaufkurs waren über 100 Teilnehmer angemeldet. „Dieser erfreulichen Entwicklung möchten wir auch beim Dolomitenlauf 2023 mit den neuen kurzen Strecken Rechnung tragen“, erklärt Theurl. Anmeldungen für alle Bewerbe können bis kurz vor dem Start im Biathlonzentrum Obertilliach vorgenommen werden. (TT)