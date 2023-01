115-jährige Spanierin nun vermutlich ältester Mensch der Welt

Branyas wurde am 4. März 1907 in San Francisco in den USA geboren, 1915 zog die Familie nach Spanien. Die 115-Jährige lebt seit rund zwei Jahrzehnten in einem Seniorenheim in Olot im Nordosten Spaniens. Dieses teilte mit, dass es „eine kleine Feier" geben solle, „um dieses besondere Ereignis" zu würdigen.