Neuer Ansatz für Impfstoff gegen Epstein-Barr-Virus entdeckt

Warum EBV bei manchen Infizierten Pfeiffersches Drüsenfieber auslöst und bei anderen nicht, konnte von der Wissenschaft bisher nicht erklärt werden, teilte die MedUni am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Team um Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie, habe nun als Ursache eine spezifische Immunantwort gegen das Epstein-Barr-Virus identifiziert. Die Studienergebnisse wurden im renommierten Fachmagazin Blood der American Society of Hematology publiziert.