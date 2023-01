Sehkraft bei acht Prozent: Paraski-Star Aigner blieb auf Streif kurz „die Spucke weg"

Die zweifache Goldmedaillengewinnerin der Paralympics in Peking nahm mit ihren Schwester und Guide Elisabeth auf der schwierigsten Speedstrecke der Welt ein paar Streckenabschnitte in Angriff.

Kitzbühel - Bevor es am Sonntag zur Paraski-WM nach Spanien geht, hat sich Veronika Aigner noch über die Kitzbüheler Streif gewagt. Die zweifache Goldmedaillengewinnerin der Paralympics in Peking nahm mit ihren Schwester und Guide Elisabeth auf der schwierigsten Speedstrecke der Welt ein paar Streckenabschnitte in Angriff, wegen der bevorstehenden Welttitelkämpfe wurde aus Sicherheitsgründen auf die schwierigsten Passagen verzichtet.