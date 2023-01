Hundertstelsekunde fehlte: Wieser verpasst Bronze bei Abfahrt in St. Anton

Österreich verpasste zum Auftakt der Junioren-Ski-WM in St. Anton knapp eine Medaille. Die Lust auf Revanche ist groß. Am Freitag folgt der Super-G sowie der neue Team-Kombi-Bewerb – mit vielen Chancen.

St. Anton – Startnummer eins, und der Hubschrauber musste ausrücken. Der Schreck zum Auftakt der Junioren-Ski-WM in St. Anton legte sich aber doch bald. Verdacht auf Knieverletzung gilt in Speedbewerben längst als halbwegs glimpflicher Ausgang. Dabei war die Aufregung ohnehin schon groß. „Ich hoffe, Magdalena kommt gut runter“, zitterte Vater Heinz Ranalter im Ziel mit Mama Birgit und noch mehr Familie, die als Fanklub aus Neustift kam.

Die ÖSV-Jungherren präsentierten sich zu sechst als Großmacht – auch in der Ergebnisliste mit vier Mann in den Top Ten. Wermutstropfen: Der Schladminger Vincent Wieser, wie Namenskollege Kriechmayr ein „Vinz“, verpasste um nur 0,01 Sekunden Bronze, analysierte aber gefasst: „Ich bin zufrieden, es waren brenzlige Situationen dabei.“ Auch bei Lukas Broschek (Sbg.), der nach starken Teilzeiten aber ausschied. Der Sieg ging indes an einen strahlenden Slowenen, an Rok Aznoh: „Auf das Podest habe ich gehofft, mit Gold aber nie im Leben gerechnet.“ Erste Weltmeisterin wurde Stefanie Grob (SUI) – allesamt auch angefeuert, von Schülern aus Pettneu, Flirsch oder Inzing. „Jubeln hilft übrigens auch gut gegen Kälte“, sagte Lehrer Emanuel Mathies schmunzelnd.