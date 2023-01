Striedinger zeigte im Streif-Abschlusstraining mit Rang drei auf

Otmar Striedinger gab im Abschlusstraining für die beiden Abfahrten auf der Streif ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Der Kärntner verlor als Dritter nur 0,15 Sekunden auf den Schnellsten Cyprien Sarrazin aus Frankreich.

Kitzbühel - Die österreichischen Speedspezialisten sind im Abschlusstraining mit der Streif in Kitzbühel gut zurecht gekommen. Im zweiten und letzten Training für die Skiweltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr/ORF 1) war Otmar Striedinger mit 0,15 Sek. Rückstand auf Cyprien Sarrazin (FRA) Drittschnellster. Vincent Kriechmayr deckte seine Karten noch nicht auf, der Schweizer Marco Odermatt fuhr sich in die Rolle als erster Herausforderer von Alexander Aamodt Kilde.





"Es war eine solide Fahrt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es ist gut, wenn man vorne dabei ist und wenn man weiß, dass man mithalten kann. Aber ernst wird es erst morgen", kommentierte Striedinger seine Fahrt. "Ich habe ein paar Passagen versucht, Gas zu geben, das ist teilweise schon gut gelungen. Ein paar Passagen waren noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe", erklärte der Kärntner, der von besten Bedingungen in der winterlichen Landschaft sprach. "Die Piste war schon im ersten Training gut, sie ist vielleicht ein bisschen glatter geworden. Den Schnee haben sie super rausbekommen", berichtete er.

Kriechmayr im Tiefschnee

Kriechmayr kam am Oberhausberg leicht in den tiefen Schnee und fuhr wie viele Rennläufer den Zielhang aufrecht, womit die Zeiten wie oftmals im Training wenig aussagekräftig sind. "Das war sicher meine beste Trainingsfahrt heuer. Wenn ich morgen mitkämpfen will, muss ich mich aber schon noch steigern", erklärte der zweifache Saisonsieger. Vor allem im Vergleich zu Odermatt sieht er sich unter Zugzwang.

📊 2. Abfahrtstraining in Kitzbühel 1. Cyprien Sarrazin (FRA) 1:56,89 Minuten

2. Niels Hintermann (SUI) +0,04 Sekunden

3. Otmar Striedinger (AUT) +0,15

4. Cameron Alexander (CAN) +0,30

5. Mattia Casse (ITA) +0,33

6. Johan Clarey (FRA) +0,57

7. Christof Innerhofer (ITA) und Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0,61

9. Travis Ganong (USA) und Broderick Thompson (CAN) +0,69.

Weiter: 10. Marco Odermatt (SUI) +0,74 - 12. Daniel Hemetsberger (AUT) +0,76 - 17. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,98 - 23. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,48 - 29. Andreas Ploier (AUT) +1,69 - 31. Stefan Babinsky (AUT) +1,72 - 41. Manuel Traninger (AUT) +2,09 - 43. Felix Hacker (AUT) +2,18 - 45. Julian Schütter (AUT) +2,22 - 60. Stefan Rieser (AUT) +4,06

Der Weltcup-Gesamtführende fuhr in einigen Abschnitten Top-Zeiten, ehe er abstellte und als Elfter mit 0,74 Sekunden Rückstand abschwang. "Odi ist manche Passagen sehr schnell gewesen. Er ist sicher ein heißer Kandidat morgen", sagte Kriechmayr und meinte schmunzelnd: "Wenn ich wetten dürfte, würde ich auf ihn wetten". Kilde, der mit vier Siegen bisherige Saisondominator in der Abfahrt, musste einmal in den Schnee greifen und ließ sich anschließend seine Hand untersuchen.

📆 83. Hahnenkammrennen – Programm Freitag, 11.30 Uhr: 1. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung 2. Abfahrt. anschließend Siegerehrung 1. Abfahrt.

1. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung 2. Abfahrt. anschließend Siegerehrung 1. Abfahrt. Samstag, 11.30 Uhr: 2. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 14.00 Uhr: KitzCharityTrophy. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung Slalom. 18.30 Uhr: Siegerehrung 2. Abfahrt. anschließend Feuerwerk „Hahnenkammrennen 2023“

2. Abfahrt, anschließend Siegerpräsentation Zielgelände. 14.00 Uhr: KitzCharityTrophy. 18.00 Uhr: Startnummern-Auslosung Slalom. 18.30 Uhr: Siegerehrung 2. Abfahrt. anschließend Feuerwerk „Hahnenkammrennen 2023“ Sonntag, 10.30/13.30 Uhr: Slalom, anschließend Siegerehrung im Zielgelände. ⏱️ Alle Rennen im Live-Ticker auf TT.com

Zweitbester Österreicher auf dem Papier war Daniel Hemetsberger, der 0,76 Sekunden zurück lag. "Den Hausberg werde ich morgen sicher anders fahren. Aber ich bin guter Dinge, die Strecke ist in perfektem Zustand, ich fühle mich gut", erklärte der Oberösterreicher. Er erwartet ein sehr enges Rennen, nicht zuletzt, weil sich die Streif "weniger unruhig wie die letzten Jahre" präsentiere. "Das macht es leichter, dass du auf Zug reinlasst, deshalb ist die ganze Partie ein bisschen enger zusammen", meinte der Vorjahresdritte. (APA)