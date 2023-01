Beim Ausparken Motorradfahrer übersehen: Zwei Verletzte nach Kollision in Innsbruck

Innsbruck – Am Donnerstagvormittag kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Kurz vor 10 Uhr hielt eine 19-jährige Autolenkerin am Rennweg in Richtung Osten an einem seitlichen Parkstreifen an. Anschließend versuchte die Frau, mit starkem Einschlag nach links umzudrehen.