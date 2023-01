Antikorruptions-Volksbegehren im Parlament und bei Van der Bellen

Wien – Das eben erst neu eröffnete Parlament hat sich am Donnerstag bei einem Experten-Hearing mit dem Antikorruptions-Volksbegehren beschäftigt. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nutzten die Gelegenheit, um ihr Gesetzespaket zu bewerben. Höhepunkt des Tages für die Vertreter und Vertreterinnen des Volksbegehrens war ein anschließender Besuch bei Bundespräsident Van der bellen, der der Initiative den Rücken stärkte.

"Ich bin gegen jegliche Art von Korruption. Die Beseitigung des Wasserschadens in unserer Demokratie muss zügig weitergehen", sagte das Staatsoberhaupt beim Empfang der Proponentinnen und Proponenten des Volksbegehrens. Der öffentliche Druck zeige erste Wirkung, die geplante Verschärfung des Korruptionsstrafrechts sei ein wichtiger Schritt, "aber nach wie vor ist noch vieles zu tun". Van der Bellen erwartet sich nun eine rasche Umsetzung der angekündigten Regierungsvorhaben. "Allen, die an der Generalsanierung des Vertrauens in die Politik und den Institutionen unserer Republik arbeiten ist meine volle Unterstützung sicher."