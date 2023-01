Sechs Schwäne tot: Vogelgrippe in Zoo im Unterland nachgewiesen

Sechs Schwäne sind in einem Tierpark im Tiroler Unterland an der Tierseuche gestorben. Der Landesveterinärdirektor rechnet mit baldiger Stallpflicht. Für den Menschen besteht durch den aktuellen Virusstamm der Vogelgrippe keine Gefahr.

Innsbruck – Die Vogelgrippe ist nun nachweislich auch in Tirol angekommen: In einem Tierpark im Unterland wurde der erste Fall bestätigt. Am vergangenen Wochenende seien dort fünf Schwäne tot aufgefunden worden, ein weiterer musste getötet werden, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit. Am heutigen Donnerstag bestätigte demnach das nationale Referenzlabor den Verdacht auf Vogelgrippe.