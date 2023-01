Uderns – Ein/e Unbekannte/r hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Uderns ein Auto beschädigt. An dem in der Dorfstraße vor einem Wohnhaus abgestellten Fahrzeug wurden offenbar alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand aufgestochen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich bei der PI Ried unter Tel. 059133 7253 zu melden. (TT.com)