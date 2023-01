„Alles ist möglich“: Kilde trotz Handbruchs für Kitz bereit

Norwegens Skistar erlitt beim Training am Donnerstag eine schmerzhafte Blessur, zeigte sich in Hinblick auf die anstehenden Weltcup-Abfahrten jedoch optimistisch.

Kitzbühel – Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde hat sich am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel rechts eine Fraktur eines Handwurzelknochens zugezogen. Operativer Eingriff ist keiner nötig. "Es geht okay, ich habe schon Schmerzen, auch bei der Bewegung der Arme ganz nach hinten. Es ist passiert, aber das ist Skisport, ich bin bereit für morgen", sagte der Gewinner von vier Weltcupabfahrten in diesem Winter zur Austria Presse Agentur.