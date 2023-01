Bei WSG-Niederlage gegen Sandhausen schlug auch die Stunde der Comebacks

Malta – Bei der 2:3-Final-Niederlage der WSG Tirol gegen den SV Sandhausen schlug am Donnerstag auch die Stunde der Comebacks. „Geil, endlich wieder am Platz zu stehen“, schwärmte Stefan Skrbo, der erstmals seit seinem Knöchelbruch im Sommer wieder über knapp 35 Minuten Wettkampfpraxis sammelte. „Es lief ganz gut, jetzt hoffe ich, dass sich morgen nichts meldet“, ließ Valentino Müller wissen, dem das Schambein zuletzt Ärger machte. Und auch Bror Blume (45 Minuten) und Youngster Florian Tipotsch (zehn Minuten) standen wieder am Rasen. „Das war wichtig“, betonte auch Trainer Thomas Silberberger.

Trotz der Final-Niederlage gegen den deutschen Zweitligisten war der Wörgler durchaus zufrieden mit dem Auftritt. Bis auf die ersten 20 Minuten. „Die restlichen 70 Minuten waren wir dominant.“ Schon nach 13 Minuten hatten die Sandhäuser dreimal getroffen, dazwischen hatte Lukas Sulzbacher mit dem schönsten Tor des Abends den zwischenzeitlichen Ausgleich geschafft. In der zweiten Halbzeit gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Thomas Sabitzer (52.), weil Nik Prelec (zu uneigennützig) und Skrbo den Ausgleich verpassten. „Die Tiroler hätten sich das 3:3 in der zweiten Halbzeit verdient“, gestand auch Sandhausen-Coach Alois Schwartz nach dem Abpfiff. So wurde es Platz zwei beim Tipsport-Malta-Cup. „Man hat gemerkt, dass Sandhausen in einer Woche in die Saison startet. Sie waren spritziger, aus den ersten 20 Minuten müssen wir lernen.“