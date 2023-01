EU-Kommission droht TikTok mit Verbot

Das chinesische Unternehmen soll sich in Zukunft an europäische Regeln halten, fordert die EU. Ansonsten drohen Sanktionen.

Brüssel – Die EU-Kommission hat dem Chef der beliebten Video-App TikTok, Shou Zi Chew, weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europäische Regeln halten. Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer über scheinbar lustige und harmlose Features innerhalb von wenigen Sekunden zu gefährlichen und manchmal sogar lebensbedrohlichen Inhalten gelangten, ließ EU-Kommissar Thierry Breton am Donnerstag nach einem Gespräch mit Chew mitteilen.