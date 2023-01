FPÖ will Anträge zu Ärztemangel im Bezirk Reutte einbringen

Die FPÖ verweist auf ein Maßnahmenpaket gegen Ärztemangel und Initiativen im Nationalrat. Anträge im Landtag würden folgen. Haslwanter und Walch erinnern an eine Forderung: „Alle, die an österreichischen Unis ein Medizinstudium abschließen, sollen verpflichtet werden, zwei Jahre lang in Österreich zu praktizieren.“