E-Card und Arbeitszeit: Walser erntet scharfe Kritik von Grünen

Reutte – Für Wirbel sorgen die Aussagen von WK-Präsident Christoph Walser beim Neujahrsempfang in Reutte. Mit der Aussage, man könne die E-Card durchziehen, egal, ob man eine oder 40 Stunden arbeite, wolle Walser offenbar an einer der Grundfesten der Republik rütteln, wie die grüne Gesundheitssprecherin LA Petra Wohlfahrtstätter kritisiert. Dass die ÖVP nachdenke, Menschen, die nicht 40 Stunden arbeiten, schlechterzustellen, sei erschreckend. Als bemerkenswert bezeichnen die Grünen auch „die herabwürdigenden Aussagen von Walser zum sozialen Einsatz der Kirche in Bezug auf das humanitäre Bleiberecht“. Dies sei „unterirdisch für den höchsten Repräsentanten der Wirtschaftstreibenden“.