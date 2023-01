Reuttener gerieten bei Hilfslieferung in Ukraine in Luftangriff

Lemberg, Reutte – Frisch aus Lemberg zurückgekehrt sind am Sonntag zwei Reuttener. Sie brachten vom Rotary Club (RC) Reutte/Füssen finanzierte Notstromaggregate und Medikamente in die Ukraine. Dort übernahm der RC Lwiw die Lieferung zur Verteilung. Bei ihrer Fahrt kam der Krieg näher an den Reuttener Anwalt Christian Tschiderer und den in Reutte lebenden Garmischer Immobilienmakler Hannes Pleyer heran, als ihnen lieb sein konnte.