30. Jubiläum mit Star-Kabarettist: Dirk Stermann kommt nach Langkampfen

Der Langkampfener Verein Unos 93 will zum „Runden“ wieder voll durchstarten.

Langkampfen – Leicht hat es die Kultur derzeit nicht. Krisengetriebene Teuerungen und Nachwehen der Corona-Pandemie machen sich bemerkbar. Die Nachfrage bei Veranstaltungen ist teilweise verhalten. „Weil die Leute im Lockdown gemerkt haben, dass es daheim auch gemütlich und billiger ist“, bringt es Margarethe Egger in kühner Weise auf den Punkt. Die Obfrau des Langkampfener Kulturvereins Unos 93 und ihr 11-köpfiges Kernteam wollen sich nach dreijährigem Auf und Ab voll Verschiebungen, Absagen und müßigen Veranstaltungen mit Auflagen nun wieder „fest am Kulturmarkt positionieren“. In gewohnt bescheidener, aber bestimmter Manier, feiert man doch heuer 30-Jahr-Jubiläum.