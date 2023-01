Mit viel Mut und ein wenig Naivität zum Physiknobelpreis

Nobelpreisträger Anton Zeilinger an der Uni Innsbruck geehrt: Titel hat er seit gestern, Büste muss mit Denkmalschutz abgestimmt werden.

Innsbruck – Mutig und wohl auch ein wenig naiv. Das dachte sich Physiker Peter Zoller im Herbst 1990, als ihm der neu an die Universität Innsbruck berufene Anton Zeilinger von seinen Plänen erzählte. Mehr als 30 Jahre später hielt Zoller am Donnnerstag die Laudatio auf den mittlerweile 77-Jährigen, dessen damaliger Mut, sich dem noch weitgehend unbeackerten Feld der Quantenoptik zu widmen, vergangenen Dezember mit dem Physiknobelpreis bedankt wurde.





In den zehn Jahren seines Wirkens in Innsbruck haben Zeilinger und seine Kollegen Pionierarbeit geleistet und den Grundstein für die internationale Sichtbarkeit der Quantenphysik in Innsbruck und Österreich gelegt. Dementsprechend groß ist der Stolz nicht nur an der Universität, sondern auch in Stadt und Land, wie die Zahl an aktuellen und ehemaligen Spitzenvertretern aus Politik und Wissenschaftsbetrieb bei der Verleihung des Ehren-Doktortitels an der Uni Innsbruck bewies.

„Mit dem Nobelpreis an Anton Zeilinger wurde eine lange akademische Durststrecke in Innsbruck beendet“, meinte der scheidende Rektor Tilmann Märk und verwies auf Viktor Franz Hess, der den Physiknobelpreis 1936 erhalten hatte. Es habe eine Generation gedauert, bis das durch die Naziherrschaft intellektuell ausgeblutete Österreich wieder in der Champions League angekommen sei.

Landeshauptmann Anton Mattle überreichte dem Nobelpreisträger ein Bild des Osttiroler Künstlers Hans Salcher. In Anspielung auf Zeilingers wiederholt ausgesprochene Dankbarkeit für die mit Steuergeld finanzierten Forschungsförderungen meinte Mattle: „Sie geben uns das Gefühl, dass wir mit Ihnen Nobelpreisträger sind.“

Eine Spur Naivität unterstellte Zeilinger übrigens nicht nur Peter Zoller anno dazumal, wie der Ehrengast in seiner Dankesrede erzählte. Einer seiner Mitarbeiter habe auf seine Pläne mit den Worten „Aber wir wissen doch nicht einmal, wie ein Laser funktioniert“ reagiert. „Und er hatte Recht.“ Sein Beispiel zeige, dass Großes und Neues auch bzw. gerade dann entstehen könne, wenn man noch gar nicht wisse, wie man sein Ziel erreicht. Selbst die Methoden hätte er damals in Innsbruck erst entwickeln müssen. Ungewöhnliches zu fördern und ungewöhnliche und exzellente Leute zu berufen, sei das Rezept für eine erfolgreiche Universitätspolitik, betonte er.

Zeilinger soll künftig auch eine sichtbare Ehrung an der Universität zuteilwerden. So ist geplant, in der Eingangshalle des Hauptgebäudes den Tafeln der bisherigen Nobelpreisträger, die in Innsbruck wirkten, eine Büste des Wiener Physikers hinzuzufügen. Kein einfaches Unterfangen, denn bei der Gestaltung der Ehrengalerie hat der Denkmalschutz mitzureden. Mit ein Beweis, dass der letzte Nobelpreis tatsächlich lange her ist.

Zeilingers offizieller akademischer Titel „em. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult.“ wird durch den Ehrendoktortitel übrigens nicht länger – er ist längst mit dem angehängten mult. (multiplex: vielfach) abgedeckt. (sta)