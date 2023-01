Tiroler Skisport trauert um Legende Falch

Ein großes Sportlerherz hörte am Dienstag nach 87 Jahren auf zu schlagen. Der Arlberger Helmut Falch, vierfacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics 1984 in Innsbruck, schloss für immer seine Augen.

St. Anton – Sein Leben war Sport, Bescheidenheit prägte sein Wesen. Seinen 80er feierte er in aller Stille, seine ebenso schicksalhafte wie erfolgreiche Zeit als Sportler war allgegenwärtig. Seine körperliche Behinderung – nach einem Unfall 1971 im Sägewerk seines Bruders Ernst (wo auch sein Neffe Martin, erfolgreicher Behindertensportler und mehrmals Tiroler Sportler des Jahres, seinen Unfall hatte) – tat seiner Leidenschaft für den alpinen Rennlauf keinen Abbruch. Nach Rehabilitation in Graz und täglichem Training mit seiner Frau Christl schaffte er das unmöglich Erscheinende: Drei Jahre nach dem Unfall (1974) stand der begeisterte Skilehrer und Rennläufer erstmals wieder auf Ski.

Sein eiserner Wille und seine Beharrlichkeit mit Motivator Hausarzt Otto Murr ermöglichten es, dass er 1981 bei den Tiroler Behindertenmeisterschaften in Pettneu den Sieg einfahren konnte. Ein Erfolg, der ihm die Einberufung ins Nationalteam der Körperbehinderten einbrachte, wo er 1984 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck vier Goldmedaillen erreichte: in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Kombination – „ein Erfolg, den nie ein österreichischer Sportler bei Olympischen Spielen erreichte“, ist er sichtlich stolz.

Das Land Tirol ehrte den Arlberger Skihelden im September vergangenen Jahres mit der Ehrennadel in Gold mit Brillant, der höchsten Landesauszeichnung. Eine Ehre, die er mit Stolz und Genugtuung in Empfang nahm. Im WM-Ort war ihm eine solche Anerkennung viele Jahre nicht beschieden, wurde ihm aber mit dem Goldenen Arlenzweig des SCA schließlich auch hier zuteil. Helmut Falch wird am Mittwoch in St. Anton (14.30 Uhr) beigesetzt. (tz)