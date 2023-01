500 Menschen nach Großbrand im Südkoreas Hauptstadt Seoul gerettet

Seoul – In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind am Freitag nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Siedlung rund 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Den Behörden zufolge brach das Feuer am frühen Morgen im Dorf Guryong im Süden Seouls aus. Die Siedlung gilt als einer der letzten Slums in Südkoreas Hauptstadt, mehr als 600 Haushalte leben hier auf engstem Raum. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bisher 40 Häuser zerstört.