Luckhardt in Galerie Kugler: Das Motiv im Farbregen stehen lassen

Innsbruck – In einer klassischen Galerie lassen sich gewisse Wiederholungen kaum vermeiden. Bei kleineren Galerien umfasst das Programm vielleicht zehn bis fünfzehn KünstlerInnen, deren Schaffen im Loop gezeigt wird. Dafür werden die Kunstschaffenden aber auch über Jahre hinweg „betreut“, sie werden auf Kunstmessen präsentiert oder mit Publikationen begleitet und aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet.





Ein derart striktes Programm fährt in Innsbruck u. a. Bernd Kugler, der aktuell zum inzwischen zehnten Mal neue Arbeiten des deutschen Künstlers René Luckhardt zeigt. Die Wiederholung spielt auch in seinem Oeuvre eine besondere Rolle, arbeitet Luckhardt doch konsequent mit seriellen Motiven. 2022 beschäftigte er sich intensiv mit dem Blumenstillleben; in „21st Century Flowers“ werden diese nun in Innsbruck gezeigt.

Ein und derselbe wild wuchernde Strauß wird da in unterschiedlichen Variationen bearbeitet, jedes Mal nimmt Luckhardt es dabei wieder mit der Geschichte des Stilllebens auf. Im Zentrum dürfte aber sein Interesse am Formalen stehen, lässt er das Motiv doch gern auch mal im flirrenden Farbregen stehen. Das reizvolle Spiel zwischen abstrakt und konkret, flächig und räumlich, verzerrt und entzerrt wird in der Folge fast ausgereizt. Seine Stillleben sind herausfordernd: Immer wieder muss sich das Auge in Zwischenräumen von den grellen Attacken ausruhen.

Durchatmen geht aber auch beim monumentalen „21st Century Friends“, wo die Bilderserie zu einem Bild wird. Als Vorlage dient ein fotografisches Porträt des Künstlers selbst, der bei einer ausgelassenen Party mit Freunden direkt in die Kamera blickt. In der malerischen Übersetzung betrachtet nun die Gruppe ihre BetrachterInnen. In der Wiederholung verschwimmen die Details nach und nach. So wie auch Erinnerungen nach und nach verschwinden.