Wetter behindert Suche nach Schauspieler Julian Sands in Kalifornien

Los Angeles – Schlechtes Wetter behindert die Suche nach dem britischen Hollywood-Star Julian Sands in Kalifornien. Wegen der Lawinengefahr und des schlechten Zustands der Wanderwege musste die Suche am Boden eingestellt werden, wie das Sheriff-Büro von San Bernardino am Donnerstag erklärte. Die Suche per Hubschrauber und mit Drohnen solle fortgesetzt werden, „sobald das Wetter es zulässt". Wenn sich das Wetter bessere, sollten auch wieder Suchmannschaften eingesetzt werden.