Abgefahrene „Gaumenfreuden“ für die Skikeria

Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Darum lege ich am besten gleich zu Beginn eine für Tiroler Verhältnisse eher untypische Beichte ab: ein Skisportfan ist mit mir nicht geboren worden. Ich halte es da eher wie die vielen Teilzeit-Fußballfans, die bei den ganz großen Turnieren ihrem Land die Daumen drücken – denn wenn es ums Wimbledon des Wintersports geht, bin auch ich jedes Jahr am mitfiebern. Die Rede ist natürlich vom Hahnenkammrennen in Kitzbühel – die Gamsstadt mit einer der schwierigsten Abfahrten überhaupt ist in dieser Woche nämlich wieder der Nabel für die Skiwelt.

Und apropos Nabel: Weil der bekanntlich ja am Bauch liegt, schauen wir uns die kulinarische Seite der Streif mal genauer an. Wir bringen den Hahnenkamm auf den Teller – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer damit aber gar nichts am Hut haben möchte, der kann sich ja stattdessen an eine andere Kitzbüheler Traditions-Speise (zumindest zum Hahnenkammrennen) halten: Weißwürste. Ein Experte verrät uns, wie man den prominenten Partyproviant zubereitet, ohne dass einem die Wurst und der Kragen platzen.





Außerdem haben wir gleich nochmal persönlich beim Stanglwirt angeklopft, um aus dem gasthauseigenen Kochbuch ein paar Rezepte abzustauben. Es gibt Kaiserschmarren, Schweinebraten und, um im Kitz-Jargon zu bleiben: „mal gams was anderes". Zum Schluss könnt ihr in unserem Quiz noch testen, ob ihr auch wirklich reif für die Streif seid.

In diesem Sinne: Viel Vergnügen auf unserem genüsslichen Streif-zug abseits der Rennstrecke. ♡

♥ HAUSMANNSKOST AUS DER REZEPTSCHUBLADE

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel und der Stanglwirt im quasi benachbarten Going sind untrennbar miteinander verbunden. Die altehrwürdige Gaststube mit ihren knarrenden Treppen und rauen Altholzwänden am Fuße des Wilden Kaisers bekocht ihre Gäste bereits seit über 400 Jahren. Serviert werden allerlei Tiroler Schmankerl – damit man sich diese auch zu Hause nachkochen kann, haben Stanglwirt-Chefin Magdalena Hauser und Küchenchef Thomas Ritzer die besten Rezepte in einem Kochbuch gesammelt. Wir stellen vier darauf vor und sagen: guten Appetit!

★ Schweinebraten ➤ Zutaten: 800 g Schweineschulter mit Schwarte, 4 EL Schweinefett, 1 Zwiebel, 2 Karotten, 4 Erdäpfel, Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, Senf ➤ Zubereitung: Die Schweineschulter kurz ankochen, damit man die Schwarte gut einschneiden kann. Das Fleisch gut mit den Gewürzen einreiben und, zusammen mit dem Schweinefett, in eine Bratenpfanne geben. Im Ofen 15 Minuten bei 220 Grad braten, Zwiebel, Karotten und Erdäpfel dazugeben und mit etwas Wasser oder Suppe untergießen. Nach 15 Minuten die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und unter ständigem Begießen mit Bratensaft oder Suppe fertig braten. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen und eventuell noch mal bei 220 Grad „knusprig" braten. Die Sauce dur ein Sieb geben und abschmecken. Den Braten aufschneiden und zusammen mit dem gebratenen Gemüse, Semmelknödeln, Sauerkraut und Sauce anrichten.

Ein Klassiker der Hausmannskost: Schweinebraten. © Stanglwirt

★ Rehrücken mit Beilagen ➤ Zutaten für Rehrücken: 600g Rehrücken geputzt, Salz, Pfeffer, Wildgewürz, Kräuter, Schalotten, Wacholderbeeren, geklärte Butter ➤ Zutaten für Berberitzensauce: 400g Rehabschnitte, 1 große Zwiebel, 1 Sellerie, 2 Karotten, 1 kleine Stange Lauch, Kräuter, Wacholderbeeren, Wildfonds, je 0,25 l Rotwein und roter Portwein, 50g getrocknete Berberitzenfrüchte, 0,75 l Berberitzensaft, 1 EL Tomatensaft ➤ Zubereitung Rehrücken: Den Rehrücken in 4 gleiche Stücke teilen. Würzen, in geklärter Butter von allen Seiten mit den Aromaten rosa braten und warm stellen. ➤ Zubereitung Berberitzensauce: Die Rehabschnitte in einem Topf anbraten, das klein geschnittene Röstgemüse dazu geben und leicht anbraten. Tomatenmark hinzufügen und mit Rotwein und Portwein ablöschen. Den Berberitzensaft und die Gewürze dazugeben. Mit dem Wildfonds aufgießen und auf die Hälfte einkochen lassen. Die Sauce mit einem feinen Sieb abseihen und noch einmal etwas einreduzieren lassen. Mit kalter Butter montieren und mit den getrocknete Berberitzen verfeinern. Als Beilage empfehlen sich Eiszapfen-Rettich und sautierte Kohlsprossenblätter. Den Eiszapfen-Rettich schälen, in Salzwasser weichkochen und in Eiswasser abschrecken. Die Eiszapfen dann halbieren und mit Butter in einer Pfanne mit Salz, Pfeffer und Muskat anschwitzen. Bei den Kohlsprossen die Blätter vorsichtig abzupfen und in Salzwasser blanchieren. In Eiswasser abschrecken und in einer Pfanne mit Butter, Salz, Pfeffer und Muskat sautieren.

Wenn es mal was anderes sein darf, steht dieser Rehrücken gut zu Tische. © Stanglwirt

★ Kaiserschmarrn ➤ Zutaten: 0,5 l Milch, 6 Eier, 250 g Mehl, 125 g frische Himbeeren, Salz, Vanillezucker, etwas Zitronenabrieb, Butter zum Braten ➤ Zubereitung: Vanillezucker, eine Prise Salz und Zitronenabrieb in die Milch geben und mit dem Mehl glatt rühren. Die Eier vorsichtig unterrühren. In einer Pfanne die Butter zerlaufen lassen und den Teig eingießen. Die Hitze reduzieren und einen Deckel darüber geben. Nach ca. 3 minuten den Schmarrn wenden und wieder zugedeckt bei kleiner Hitze weiter anbraten. it Zucker bestreuen und nochmals wenden, damit er karamellisieren kann. Den Schmarrn in Streifen reißen und mit frischen Himbeeren bestreuen. Alles noch einmal kurz in der Pfanne schwenken und auf einem Teller mit Staubzucker bestreuen. Dazu serviert man Zwetschkenröster.

Kaiserschmarren und Dampfnudeln: Auch diese beiden warmen Süßspeisen wissen zu überzeugen. © Stanglwirt

★ Dampfnudeln ➤ Zutaten: 500g Mehl, 40g Germ, 0,3 l Milch, 1 Prise Salz, 50 g Butter, 1 Ei, 100 g Zucker, das Mark einer Vanilleschote; für den Topf: 100g Butter, 0,15 l Milch, 50 g Zucker, Salz ➤ Zubereitung: Für den Vorteig den Germ in eine Tasse bröckeln und darin mit 0,15 l laumwarmer Milch und einer Prise Zucker glattrühren. Etwas Mehl darüberstreuen und ca. 15 Minuten ruhen lassen, bis sich auf der Oberfläche Blasen bilden. Das restliche Mehl in eine Schüssel streuen. Den Vorteig, die übrigen 0,15 l Milch, die weiche Butter, das Ei, den Zucker, das Vanillemark sowie eine Prise Salz dazugeben. Alles zu einem glatten Teig kneten und an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen. Den Teig anschließend auf einem bemehlten Brett noch einmal gut durchkneten und kleine Knödel formen. In einem Topf 0,15 l Milch mit Butter, Zucker und etwas Salz aufkochen, die kleinen Knödel nebeneinander hineinsetzen und bei schwacher Hitze und gut geschlossenem Decken ca. 30 Minuten lang köcheln lassen. Wenn ein leises Knistern zu hören ist, den Topf einfach auf dem Herd drehen, damit sich eine schöne, gleichmäßige Kruste am Boden bildet. Die Dampfnudeln herausnehmen, mit Staubzucker bestreuen und mit Vanillesauce servieren.

✉ HABT IHR AUCH EINE REZEPT-IDEE FÜR UNS?

Wenn ihr besondere Rezepte oder sonstige Tipps für unsere Koch-Community habt, dann schreibt mir einfach an tamara.stocker@tt.com.

♥ TIPPS VOM PROFI

Der Stanglwirt ist seit 1991 auch die Heimat der legendären Weißwurstparty. Für viele ja der heimliche Höhepunkt in der Hahnenkammwoche. Traditionell findet das prominent besuchte Spektakel am Freitag statt – rund 2500 Gäste sind jedes Jahr dabei. Nach der Corona-Zwangspause wird heuer das 30. Jubiläum gefeiert. Laut Veranstaltern geht es auf „Zeitreise über die Hahnenkamm- und Weißwurstparty-Historie, ganz im Zeichen der tirolerisch-bayerischen Freundschaft".

Breze und süßer Senf gehören unbedingt dazu. © Elizaveta Bauer

Und auf dieser Zeitreise werden freilich Würstel im Akkord gezuzelt. Bei dem bayerischen Proviant gibt es aber doch einiges zu beachten. Denn wie man die Brühwurst zubereitet, ist unseren Nachbarn alles andere als wurst. Serviert wird sie mit süßem Senf und einer Brezn, runtergespült mit Weißbier. Und wer „die Wurscht“ falsch isst, enttarnt sich als unwissender Tourist. Also wie ist das nun mit der Weißwurst? Peter Mitterer von der Pädagogischen Hochschule Tirol hat uns mehr verraten:

➣ Die Zubereitung: Die Weißwurst wird bei der Herstellung bei ca. 75 Grad pochiert. Deshalb darf auch der Sud, in dem sie warm gemacht wird, nicht wärmer sein. Dann platzt sie auch nicht auf. Wirklich wichtig ist aber, dass sie nicht nur in simplen Leitungswasser schwimmt. „Das Wasser muss gewürzt sein, sonst laugt die Wurst aus", erklärt Peter Mitterer. „In das Wasser gehört etwas Salz, ein Lorbeerblatt, drei bis vier Pfefferkörner und Zwiebelringe." Der Sud wird einmal aufgekocht, bevor die Wurst hineinkommt und langsam im ja nicht mehr kochenden Wasser, sondern bei 60 bis 70 Grad, zieht. „Ich mach jede Wurst so, das schmeckt um Welten besser", sagt der Dozent an der Pädagogischen Hochschule Tirol.

➣ Das Servieren: Die Weißwurst soll immer heiß auf den Teller. Deshalb wird sie normalerweise auch in einem kleinen Topf im Sud serviert. Vielleicht ist das auch noch ein Relikt auf früheren Tagen: Damals ging man vormittags mit dem Topf zum Metzger und holte sich die Würstl direkt aus dem Kessel. Im Sud wurden sie dann mitgenommen und gleich gegessen.

Die Weißwurst muss auf jeden Fall heiß bleiben, also serviert man sie am besten in dem gewürzten Wasser im Topf oder einer Schüssel. © demarco-media

➣ Das Verzehren: Zuzeln oder schälen? Früher schieden sich noch die Geister, mittlerweile ist es auch bei waschechten Bayern reine Geschmackssache. Beim Zuzeln wird die Wurst in den Senf getaucht und dann das Brät mit dem Mund aus der Haut herausgesaugt. Ansonsten wird die Haut mit dem Messer seitlich eingeritzt und dann abgezogen. Der größte Fauxpas: die Wurst mit Messer und Gabel essen.

➣ Der Senf: Hier versteht der Bayer keinen Spaß: Es darf nur der süße Weißwurstsenf sein. Warum das so ist? „Nicht jeder Senf passt zu jedem Würstl", weiß Mitterer. „Der feine Geschmack der Weißwurst mit dem süßen Senf – das ist pure Harmonie. Ein Estragon- oder Dijon-Senf geht gar nicht dazu." Richtig grantig wird der Bayer, wenn jemand seine Weißwurst in Ketchup taucht.

➣ Die Varianten: Die Weißwurst darf inzwischen auch gern einmal neu interpretiert werden. Mitterers Tipp: Es schmeckt hervorragend, wenn man die Weißwurst wie ein Schnitzerl paniert (zum Paniermehl geriebene Haselnüsse dazugeben) und zu einem Vogerlsalat mit einem Senf-Dressing serviert. Ebenfalls ein Leckerbissen: Weißwurstravioli. Dafür Weißwurst mixen, in dünnen(!) Nudelteig füllen und im Salzwasser kurz kochen. Dazu passt perfekt ein Ragout aus süßlichen Flusskrebsschwänzen. Auch auf einer Blätterteig-Quiche mit Rahm- und Eierüberguss und roten Zwiebeln macht die Weißwurst eine gute Figur.

★ Gebackene Weißwürste auf Vogerlsalat Rezept von Peter Mitterer ➤ Zutaten für zwei Portionen: 2 Weißwürste, 1 Ei, 20 g Weizenmehl glatt (W700), 2 Laugenbrezen, 500 g Rapsöl, 100 g Vogerlsalat, 10 g Apfelessig, 10 g Rapsöl, 20 g kaltes Wasser, 4 Prisen Kristallzucker, 2 Prisen Salz, 1 Prise frisch gemahlener Pfeffer, 30 g süßer Senf, 2 Prisen frisch geschnittene Petersilie ➤ Zubereitung: Die Brezen im Mixer zu feinen Bröseln (ähnlich Semmelbrösel) zerkleinern. Am besten geht dies bei altbackenen Brezen. Die Weißwürste häuten und in etwa 2-3 cm dicke Scheiben schneiden. Eier in eine Schüssel schlagen und verquirlen. Die Weißwürste in Mehl, Eier und Brezenbröseln panieren. Das Öl in einem Topf auf 180°C erhitzen. Nun die Stücke im Fett goldbraun backen. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen und servieren. Für den Salat: Feldsalat verlesen, waschen und trocken schleudern. Für die Marinade alle Zutaten miteinander verrühren und abschmecken.

♥ APPETITANREGER DER WOCHE

Vielleicht habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt: Wie schmeckt eigentlich Hahnenkamm? Gemeint ist der fleischige Hautlappen, der das Köpfchen der Haushähne ziert und schon seit jeher von Köchen mit Sinn für das Besondere zur Spezialität gemacht wird.

Hahnenkämme haben eine gallertartige Konsistenz wie Kalbskopf oder Kalbsfüße und bei richtiger Zubereitung einen delikaten Geschmack. Die Italiener fabrizieren mit Hahnenkämmen beispielsweise ein Ragú, Risotto oder den traditionellen Innereieneintopf namens Finanzeria. Und auch in der französichen Küche werden sie vielfältig verwertet, sie können gefüllt, paniert oder gebacken serviert werden.

Warum heißt der Hahnenkamm „Hahnenkamm"? Wohl jeder, der sich für den Skisport interessiert, und darüber hinaus jeder, weiß, was das Hahnenkamm- Rennen ist. Wie der Kitzbüheler Hausberg zu seinem Namen gekommen ist, weiß dagegen niemand mit Sicherheit zu erklären. Erstmals schriftlich belegt ist die Bezeichnung „Hahnenkamm“ 1572 in der Variante „Handlkamp“. Das Wort „Kampl“ ist eine sprachliche Variante für „Kamm“. „Handl“ wurde bald von Einheimischen wie Fremden, Kartenzeichnern und Topographen als „Hahn“ verstanden. So kam der Berg zu seinem heutigen Namen. Als dieser Gipfel noch dicht bewaldet war — und das ist er seiner Höhenlage nach sicher gewesen — mochte er tatsächlich mit seinen Fichtenwipfeln an einen Hahnenkamm erinnert haben.

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine vergessene Delikatesse. Darum sind Hahnenkämme auch schwer zu bekommen. Laut EU zählen Kopf und Füße des Geflügels zu Schlachtabfall und dürfen demnach nicht in den Handel gelangen.

Hahnenkämme muss man also erst mal kriegen, bevor man zur Zubereitung schreiten kann, und das ist gar nicht so leicht. Wer also nicht über Vitamin B oder sehr gute Kontakte in die gehobene Gastro verfügt, dem sei gesagt: Ohne Connections geht's auch. Und zwar mit folgenden (vegetarischen) Hahnenkamm-Alternativen:

★ Hahnenkamm-Pasta Creste di Gallo sagen die Italiener zu dieser Pasta, die in ihrer Form an die tierischen Vorbilder erinnert. Erhältlich ist die Pasta von verschiedenen Herstellern, Besorgungsschwierigkeiten sollten sich also keine ergeben. Und auch in der Zubereitung sind sie unkompliziert und bieten viele Varianten für jeden Geschmack. Egal für welche Sauce oder welches Pesto man sich entscheidet, wichtig ist: immer viel Parmesan fein über die Nudeln reiben, dann erinnert das Gericht auch etwas an den schneebedeckten Kitzbüheler Hahnenkamm.

Die Form der Nudeln erinnert an das tierische Pendant. Und Pasta mit Pesto passt eigentlich immer. © iStock

★ Süße Hahnenkämme Auch für Naschkatzen bzw. Backfans gibt es eine Hahnenkamm-Variante, die ihren Namen – ebenso wie die Pasta – aufgrund ihrer Form trägt. Aus Plunder- oder Blätterteig (der Einfachheit halber aus dem Supermarkt-Regal), gefüllt mit Marmelade, Fruchtmus, Nougatcreme, Nuss- oder Mohnmasse kann man seine kulinarische Kreativität bei diesem Gebäck voll ausleben. Und wenn man den Hahnenkamm „beschneien" möchte, empfiehlt sich eine Zuckerglasur (dafür einfach 200 g Staubzucker mit 2 EL Zitronensaft und 1 EL heißem Wasser vermischen) oder einfach nur Staubzucker zum Drüberstreuen.

Süße Hahnenkämme sind im Handumdrehen fertig. © iStock

♥ QUIZ DER WOCHE

Reif für die Streif? Mit unserem Quiz zu den 83. Hahnenkammrennen findet ihr heraus, ob ihr schon „Kitz-fit" seid! Wer krönt sich zum Fragen-Terminator? Und wer fädelt gleich am Slalom-Start ein? Viel Spaß beim Rätseln!

1. Wie viel verdienen die Abfahrtssieger und der Slalomsieger in Kitzbühel?

a.) 150.000 Euro

b.) 75.000 Euro

c.) 100.000 Euro

2. Welcher Österreicher gewann zuletzt die Kitzbühel-Abfahrt?

a.) Matthias Mayer

b.) Vincent Kriechmayr

c.) Hannes Reichelt

3. Wie lang ist die Streif ungefähr?

a.) 3,3 Kilometer

b.) 2,2 Kilometer

c.) 4,4, Kilometer

Hannes Reichelt – ein rot-weiß-roter Kitzbühel-Sieger vergangener Tage. © HELMUT FOHRINGER

Lösung:

1c) Für den Abfahrtssieg am Freitag und am Samstag sowie für den Slalomsieg am Sonntag gibt es jeweils 100.000 Euro.

2a) Matthias Mayer, der in Bormio überraschend seinen Rücktritt bekannt gab, gewann 2020 als letzter ÖSV-Läufer die Abfahrt auf der Streif.

3a) Die Streif ist exakt 3312 Meter lang, also ca. 3,3 Kilometer.

♡ Noch nicht genug? Zum Quiz in voller Länge geht's HIER.