Kitz-Highlights und Musik: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Sport und Kultur haben vieles gemeinsam, Athleten und Künstler wollen stets Höchstleistungen bringen. In Kitzbühel fällt heute der Startschuss zu den diesjährigen Hahnenkammrennen, im Zielstadion empfängt Moderator Stefan Steinacher die Skifahrer. Der Fieberbrunner ist die Stimme bei vielen Sport-Großereignissen, so auch in Kitzbühel und heute bei „Tirol Live“.