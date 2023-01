Arbeitskräfte, Zuwanderung und Star-Kabarettist Alfred Dorfer: Das war „Tirol Live“

Was kommt 2023 auf UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen zu? Was sind die großen Herausforderungen im heurigen Jahr? Darüber diskutierten miteinander WK-Präsident Christoph Walser und ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth bei „Tirol Live“ mit Anita Heubacher. Walser fordert eine qualifizierte Zuwanderung und stößt damit in seiner Partei, der ÖVP, nicht auf uneingeschränkten Zuspruch. Wohlgemuth erklärte, was der Zuzug für heimische Arbeitskräfte bedeuten könnte.

Sein Programm ist bereits ausverkauft: Alfred Dorfer gastiert in Innsbruck. Vor seinem Auftritt schaute er am Montag bei „Tirol Live“ vorbei und sagte, warum ihm Tirol und Innsbruck so am Herzen liegen. Der Kabarettist schilderte seinen Zugang zur politischen Korrektheit, und was er von Wokeness, dem Wachsamsein gegenüber rassistischen, und sexistischen Äußerungen, hält.