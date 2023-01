Ein Kitzbühel-Krimi mit Happy-End: Kriechmayr gewann verrückte Abfahrt

Vincent Kriechmayr hat seiner Karriere ein weiteres Erfolgskapitel hinzugefügt: Der ÖSV-Star gewann am Freitag die erste Abfahrt in Kitzbühel vor den Überraschungsmännern Florian Schieder (ITA) und Niels Hintermann (SUI). Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde (NOR) konnte wie Weltcupleader Marco Odermatt (SUI) nur knapp einen fatalen Sturz verhindern.

Kitzbühel – Vincent Kriechmayr ist am Ziel seiner Kitzbühel-Träume angelangt. Der Oberösterreicher gewann am Freitag die erste von zwei Abfahrten in der Gamsstadt und durfte erstmals beim Ski-Highlight des Jahres in der Königsdisziplin vom obersten Stockerl jubeln.





Bei der Rückkehr der Fans musste der 31-jährige ÖSV-Star aber lange zittern, ehe er als Sieger feststand. Der Südtiroler Florian Schieder überraschte als Zweiter mit der hohen Startnummer 43 (+ 0,23 Sekunden). Der Schweizer Niels Hintermann komplettierte als Dritter (+ 0,31) das Podest. Nicht weniger als neun Läufer mit einer Startnummer jenseits der 20 klassierten sich in den Top zwölf.

Nächster Meilenstein für Kriechmayr

31-mal stand Kriechmayr im Skiweltcup bereits am Podest, es war sein dritter Sieg in der laufenden Saison. Neben den beiden Weltmeister-Titeln in Cortina d'Ampezzo 2021, wo er in beiden Speed-Disziplinen reüssiert hatte, zählt der Erfolg auf der wohl legendärsten Abfahrt auf der Tour zu den größten Erfolgen in der Karriere des Oberösterreichers. Auch andere Abfahrtsklassiker wie Wengen, Gröden und Bormio hat das Kraftpaket aus dem Mühlviertel bereits für sich entschieden. In Kitzbühel gewann er 2021 einen Super-G und seine erste goldene Gams – nun folgte die zweite.

Fehlerfrei war es nicht. In Summe voll am Limit, ich habe überall gekämpft. Vincent Kriechmayr, Kitzbühel-Sieger

„Fehlerfrei war es nicht“, meinte Kriechmayr im ORF-Interview und führte dann seinen Ritt in der Traverse an. „Da habe ich nicht ganz das Tempo für das Ziel mitgenommen. Der Rest war einfach am Limit. Oben in der Fläche habe ich es, glaube ich, nicht ganz optimal erwischt, ich weiß nicht warum. Aber in Summe voll am Limit, ich habe überall gekämpft.“ Zuletzt hatte er die Plätze 17, 13 und 13 in Kitz-Abfahrten in die Bücher gebracht und sich daher heuer nicht zum Favoritenkreis gezählt.

Kilde und Odermatt mit Glück, Roea stürzte schwer

Von den restlichen Österreichern hatte keiner etwas mit der Entscheidung zu tun. Otmar Striedinger belegte als zweitbester rot-weiß-roter Läufer Rang 14. Top-Favorit Aleksander Aamodt Kilde (NOR) verhinderte ebenso wie Weltcupleader Marco Odermatt (SUI) gerade noch einen fatalen Abflug und musste sich letztendlich mit Rang 16 begnügen.

Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz des Norwegers Henrik Roea. Der 27-Jährige knallte nach einem Verschneider beim Zielsprung mit dem Kopf auf die pickelharte Piste und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Das Rennen war über eine halbe Stunde unterbrochen. Über den Gesundheitszustand von Roea war vorerst nichts bekannt.

Am Samstag ist eine weitere Abfahrt angesetzt, sofern das Wetter mitspielt. Dieses Rennen gilt dann als traditionelle Hahnenkammabfahrt. Am Sonntag steht der ebenfalls mit viel Tradition ausgestattete Slalom auf dem Ganslernhang auf dem Programm. Mit TT.com seid ihr bei allen Rennen live dabei!

