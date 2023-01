Google-Konzern Alphabet will 12.000 Stellen streichen

Mountain View – Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche will der Google-Mutterkonzern Alphabet nach Medienberichten tausende Arbeitsplätze streichen. Weltweit sollen rund 12.000 Jobs wegfallen, wie der Finanzdienst Bloomberg und das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf eine E-Mail von Firmenchef Sundar Pichai an die Mitarbeiter berichteten.