Brennende und führerlose Diesellok kurz vor Salzburg gestoppt

Das tonnenschwere Fahrzeug hatte sich in Bayern in Bewegung gesetzt. Auswirkungen gab es auf den grenzüberschreitenden Zugverkehr. Die Fernverkehrszüge zwischen Wörgl und Salzburg werden umgeleitet. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet

Freilassing, Salzburg – Auf der Bahnstrecke München-Freilassing in Oberbayern ist am Freitag gegen 3.00 Uhr bei Ainring eine Diesellok in Brand geraten. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnten, setzte sich die mittlerweile unbesetzte Lok auf dem leichten Gefälle in Bewegung und rollte Richtung Bahnhof Freilassing. Durch geschickte Weichenstellung gelang es, die immer schneller fahrende Geisterlok auf ein Gleis östlich des Bahnhofs umzuleiten.