Zahl der Toten nach Lawinenunglück in Tibet steigt auf mindestens 20

Peking – Nach einem Lawinenunglück in Tibet hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 20 erhöht. Acht Menschen wurden am Freitag noch vermisst, wie staatliche Medien berichteten. Der Lawinenabgang hatte sich bereits am Dienstagabend ereignet. Dabei wurde der Ausgang eines Tunnels der Autobahn, die von der Stadt Nyingchi im Kreis Medog in den Kreis Mainling im Südosten Tibets führt, verschüttet.





Nach Angaben von Beamten in der 3040 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Stadt Nyingchi begrub die Lawine Menschen in ihren Fahrzeugen unter sich. Das chinesische Ministerium für Katastrophenschutz schickte am Mittwoch ein Rettungsteam nach Tibet. „Derzeit dauern die Rettungsarbeiten noch an", berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV unter Berufung auf die Rettungsbehörden. Demnach war der Unglücksort in Wolken gehüllt, was die Bergungsarbeiten jedoch nicht behinderte.