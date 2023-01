Mann urinierte in Flieger auf Frau: Airline muss 34.000 Euro zahlen

Air India wurde vorgeworfen, nicht schnell genug gehandelt zu haben. Das Kabinenpersonal habe der Frau einen Airline-Schlafanzug und Socken gegeben und als alternativen Sitzplatz habe sie statt eines freien Platzes in der ersten Klasse einen kleineren Crew-Sitzplatz erhalten.

Neu-Delhi – Ein Mann soll in einem Air-India-Flugzeug auf eine Mitreisende uriniert haben – nun muss die Fluggesellschaft ein Bußgeld von drei Millionen Rupien (mehr als 34.000 Euro) zahlen. Außerdem dürfe der leitende Pilot des Fluges für drei Monate nicht fliegen, teilte die indische Zivilluftfahrtbehörde am Freitag mit. Der Fall hatte in indischen Medien und sozialen Netzwerken für viele entsetzte Reaktionen gesorgt. Air India wurde vorgeworfen, nicht schnell genug gehandelt zu haben.