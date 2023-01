Auto touchierte Fußgängerin (63) in Wattens: Lenker war alkoholisiert

Wattens – Ein 49-jähriger Autofahrer wollte am Freitag gegen 10 Uhr aus einer Tankstelle in Wattens in die Tiroler Straße (B 171) einbiegen. Dabei übersah er eine 63-Jährige, die sich am Gehsteig befand. Das Fahrzeug touchierte die Österreicherin, die dann zu Sturz kam. Sie wurde mit Verletzungen an der Hand ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Ein Alkomattest mit dem 49-jährigen Deutschen verlief laut Polizei positiv. (TT.com)