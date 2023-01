Odermatt fällt aus: Sturz in Kitzbühel verhindert, aber Knie verletzt

Kitzbühel – Marco Odermatt ließ bei seiner Fahrt am Freitag nicht nur den Fans vor Ort in Kitzbühel den Atem stocken: Im Steilhang konnte der Schweizer Weltcupleader nur mit viel Können und einer ordentlichen Portion Glück einen fatalen Sturz verhindern.

Am Freitagnachmittag stand fest: Odermatt tritt bei der zweiten Abfahrt in Kitzbühel am Samstag nicht an. Sein Knie ist lädiert. Verdacht auf Meniskuseinriss. „Ich bin froh, dass ich nicht im Netz gelandet bin. Jetzt muss ich aber zuerst mein Knie etwas schonen und schaue Tag für Tag weiter“, erklärte Odermatt.