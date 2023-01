„Ein guter Tag hat 100 Punkte“: Mit positiver Motivation für das Klima punkten

Weil sich so gut wie niemand Kohlendioxid, Methangas oder Lachgas vom Gewicht eines Elefanten vorstellen, geschweige denn auf sein Leben umlegen konnte, tüftelte der Vordenker an einer Alternative. In seiner Agentur Kairos in Bregenz und in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Grafikbüro Integral Axel Steinberger entstand so die Punkte-Währung. Das System ist ebenso einfach wie effizient. Als Ideal gilt, das Budget von 100 Punkten nicht zu überschreiten: „Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens wären erreichbar, wenn sich alle Menschen an den 100 Punkten orientieren würden.“