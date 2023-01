Konflikt um Gewaltenteilung: „Direkter Angriff auf Israels Demokratie“

Tel Aviv – Drei Wochen nach dem Comeback von Benjamin Netanjahu als Premierminister steckt Israel in einer politischen und institutionellen Krise. Im Kern geht es um einen Konflikt zwischen den Staatsgewalten. Netanjahus Regierung will die Justiz beschneiden. Unter anderem soll eine Mehrheit der Knesset Entscheidungen des Höchstgerichts kippen können.

„Wenn der Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, bedeutet dies das Ende der Fähigkeit der Justiz, die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen“, sagte der israelische Verfassungsrechtler Nadiv Mordechay der TT. Er forscht am Israel Democracy Institute. Dabei handelt es sich nicht eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts. „Dies ist ein direkter Angriff auf die demokratischen Institutionen.“

Regierungsgegner planen weitere Massenproteste gegen die Reform. „Wir erleben eine stärkere Mobilisierung der Öffentlichkeit“, sagt Mordechay. In die ohnehin aufgeheizte Stimmung platzte diese Woche eine Entscheidung des Höchstgerichts, die Netanjahus Regierung ins Wanken bringen kann und die Abneigung seiner Koalition gegen das Gericht verstärkt:

Doch politisch schlug das Urteil wie einem Bombe ein. Deri ist nämlich als Chef der ultra-orthodoxen Shas-Partei ein Schwergewicht in der Koalition. Aus seiner Partei kamen Drohungen, die Regierung platzen zu lassen. Und rechtsradikale Koalitionspartner forderten sogar, das Urteil zu ignorieren. Auf jeden Fall verschärft das Urteil den Konflikt um die Gewaltenteilung. Eine Fraktion in der Regierungskoalition wolle die geplante Reform zur Schwächung der Justiz jetzt erst recht und binnen weniger Wochen durchziehen, berichtet Mordechay.

Die Problematik liegt dabei erstens im Tempo und zweitens in der Frage der Legitimität. Niemand bestreite, dass die Regierung demokratisch gewählt wurde, sagt Mordechay. „Aber die vorgeschlagenen Reformen zielen nicht darauf ab, die legitime Macht der Regierung zum Regieren zu nutzen. Sie zielen darauf ab, wichtige Teile unserer Verfassung zu ersetzen.“ Nicht ohne Grund gibt es dafür in anderen Ländern hohe Hürden, etwa eine Zweidrittelmehrheit. „Die israelische Regierung aber will diese Art von Änderung mit ihrer einfachen Mehrheit vornehmen. Und das ist ein Problem.“