Slowaken stimmen über Verfassungsänderung ab

Rund 4,5 Millionen stimmberechtigte Bürger sind am Samstag in der Slowakei aufgerufen, in einer Volksabstimmung über eine Verfassungsänderung zu entscheiden. Die Befürworter wollen mit der Verfassungsänderung erreichen, dass künftig auch in der Slowakei vorgezogene Neuwahlen erlaubt werden, wie sie in anderen EU-Ländern üblich sind.