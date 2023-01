Grüne forcieren Neuaufstellung im Bezirk Kufstein

Kufstein – Die Grünen geben die Führung im Bezirk Kufstein in neue Hände. Bei der Bezirksversammlung wurde Sophia Neumayer zur neuen Bezirkssprecherin gewählt.

Die 29-jährige Kufsteinerin ist Ersatzgemeinderätin in Kufstein und stellvertretende Obfrau im Ausschuss für Jugend und Familie. Neumayer möchte eine neue grüne Gemeindegruppe im Bezirk aufbauen, Bindeglied zwischen der Landespartei und den Gemeinden sein und damit grüne Themen vorantreiben. „Grüne Inhalte werden angesichts der Klimakrise, der Verkehrssituation und der sozialen Ungleichheiten immer wichtiger. Je besser wir Grüne vernetzt sind, desto eher setzen wir uns mit unseren Zukunftspositionen durch.“

Neumayer übernimmt die Funktion von Iris Kahn, die sich nach vier Jahren in dieser Rolle künftig auf ihre Aufgabe als Gemeinderätin in Wörgl konzentrieren möchte.

Klubobmann Gebi Mair begrüßt, dass „junge engagierte Menschen wie Sophia Neumayer an der Neuaufstellung der Tiroler Grünen an vorderster Front mitarbeiten und dafür Verantwortung übernehmen. Gemeinsam werden wir die Neuaufstellung der Tiroler Grünen in der Opposition vorantreiben.“ (TT)