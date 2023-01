Wörgler „Mundartdichterin“ Anna Hausberger verstorben

Wörgl – Als „die Mundartdichterin“ war Anna Hausberger weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Am Mittwoch verstarb die Wörglerin im 98. Lebensjahr. Mit ihren Gedichten und Texten schaffte sie es auf liebevolle, mal heitere, mal melancholische Art, wortgewandt im Dialekt Selbstverständlichkeiten des täglichen Lebens seinerzeit und heute in Frage zu stellen. Sie brachte Leser ihrer Gedichtbände und Zuhörer bei Vorträgen und im Radio in ganz Tirol zum Nachdenken und Lachen.