Mit Vortrag im Kaunertal einen Beratungstag der Krebshilfe Tirol finanziert

Kaunertal – „Der Ruhm der Eiger-Nordwand war und ist einschüchternd. Er hat aber gleichzeitig Generationen von Kletterern angezogen, darunter auch uns“, erzählten die beiden Kletterer Barbara Zangerl und Jacopo Larcher am vergangenen Wochenende vor versammeltem Publikum. Über 150 Leute fanden sich zum Vortrag in der Boulderhalle des Quellalpin Kaunertal ein und lauschten den Erzählungen über das Abenteuer in der steilen Wand. Ebenso in die Höhe gewandert war die eingenommene Spendensumme an diesem Abend: 640 Euro konnten an die Krebshilfe Tirol für deren Beratungsstellen übergeben werden.