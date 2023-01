Wirtschaftsfrühstück in Kitzbühel: Wien will mit Tirol enger kooperieren

„Tirol und Wien haben viel gemeinsam, gerade wenn ich an den Tourismus denke. Ich glaube, in Österreich schlägt uns kaum jemand. Wir haben in unseren Bereichen einfach Spitzenpositionen und die müssen wir weiter ausbauen. Im Sinne unserer beiden Länder“, sagte Hanke. Hier in Tirol seien großartige Marken vertreten und in Wien seien großartige Marken. Aber alles habe sich noch nicht so verdichtet, wie man das haben wolle. Hanke: „Wir müssen gemeinsame Sache machen. Hier können wir Botschafter des guten Geschmacks, Botschafter der Wirtschaft sein. Und da will ich nicht lockerlassen und meinen Betrag bringen.“