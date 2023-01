Mazda mit Wankelmotor: Schubladisierte Technik kehrt zurück

Das vergangene Jahr war in Österreich kein gutes für die Autobranche, der Rückgang bei den Pkw-Neuzulassungen betrug zehn Prozent gegenüber 2021, sogar 30 Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019. Viele Marken leiden an der Entwicklung, Mazda kann sich von dieser nicht ausnehmen. Mit 5732 Neuzulassungen erzielte Mazda einen Marktanteil in Österreich von 2,7 Prozent. Der Silberstreif am Horizont sind die noch nicht ausgeführten Kaufverträge, auf die sich Mazda-Austria-Geschäftsführer Heimo Egger bezieht: „Mazda nimmt 1600 Kaufverträge ins neue Jahr mit, die Fahrzeuge werden im ersten Quartal ausgeliefert und zahlen damit eben erst in die Zulassungsstatistik 2023 ein.“ Zuversichtlich stimmt ihn das Modellprogramm für das aktuelle Jahr, das unter anderem die Ausweitung des Motorenangebots des Midsize-SUV CX-60, den oben erwähnten Plug-in-Hybrid des MX-30, neue Modelljahrgänge für Mazda2, CX-5 und MX-5 sowie Updates für Mazda3 und CX-30 vorsieht. Schließlich steht noch eine 20-Jahres-Jubiläumsedition des Mazda6 an.