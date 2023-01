St.-Vinzenz-Bildungszentrum Zams öffnet Türen für die Pflege

Zams – Ob in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, ambulanten oder sozialen Diensten, Alten-, Pflege- und Wohnheimen oder in der Gesundheitsförderung und -beratung – „die Möglichkeiten in der Pflege sind wahnsinnig vielfältig“, sagt Direktorin Anneliese Flasch vom St.-Vinzenz-Bildungszentrum (BiZ) für Gesundheitsberufe in Zams. In kaum einer anderen Branche könne man so zwischen den Abteilungen und Tätigkeitsfeldern wechseln, wie etwa „von der Internen in die Chirurgie mit derselben Grundausbildung“. Und diese Vielfalt versuchte man den Besuchern des gestrigen Tages der offenen Tür im BiZ zu vermitteln.