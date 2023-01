Toyota Yaris GR: Geschaffen für den Col de Turini

Mit einem normalen Yaris teilt das WRC-Homologationsmodell nur Bodengruppe, Scheinwerfer und Dachantenne. Ansonsten hat Toyota aus dem Vollen geschöpft und mit höchstem, ja geradezu detailverliebtem Aufwand einen Spaßmacher höchster Güte auf die Räder gestellt. Ein Carbondach und Aluminium sparen Kilos, 259 zusätzliche Schweißpunkte bringen der Karosserie Stabilität. Die furiose Fure voran bringt ein Ausnahmeaggregat: Stärkster Dreizylinder der Welt, 261 PS, 360 Newtonmeter stehen 1280 Kilo gegenüber. In 5,5 Sekunden sind so 100 km/h betörender Klangkulisse erreicht. Kraft im Überfluss herrscht in jeder Lebenslage, der GR fordert, will über die knackige Sechsgangbox geschalten werden und belohnt den Trab nicht nur auf dem Col de Turini der Rallye Monte Carlo mit einem fast schon frivolen Erlebnis.