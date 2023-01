Wiener Oberstaatsanwalt Fuchs am 14. März erneut vor Tiroler Richter

Dazu wanderte der Akt nun an den erfahrenen Strafrichter Gerhard Melichar. Wie der TT am Freitag auf Anfrage vom LG bestätigt wurde, findet der neue Prozess gegen den Wiener Oberstaatsanwalt nun am 14. März statt. Dabei ist laut LG nur noch die Einvernahme von Fuchs ohne weitere Zeugen geplant. Der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek hatte sich von vornherein entschlagen.