InnStrumenti: Brücken bauen zwischen Etabliertem und Experiment

Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti wird 25 Jahre alt. Dirigent Gerhard Sammer blickt bei Tirol Live zurück – und in die Zukunft.

Innsbruck – 1998 fand die Fußball-WM der Herren noch im Sommer statt, in Kyoto gab es Versuche, globale Auswege aus einer drohenden Klimakatastrophe zu finden, in den USA waren die außerehelichen Umtriebe des Präsidenten Thema – und in Innsbruck gründete der Dirigent Gerhard Sammer mit einigen Mitstreitern ein Kammerorchester, das sich fest vornahm, die ausgetretenen Pfade des hiesigen Konzertbetriebs zu verlassen.