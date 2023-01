Nicht mehr Naturschutzbeauftragte in Tirol: Aktivistin auf dem Abstellgleis

Weil sie eine Straße blockiert hat, darf eine Frau nicht mehr als Naturschutzbeauftragte tätig sein.

Innsbruck, Wien – Katharina Geistlinger ist Wissenschafterin, Mutter von zwei Kindern und ehrenamtlich als Naturschutzbeauftragte des Bezirks Innsbruck-Land tätig – zumindest bis vor Kurzem. Denn nachdem sie sich vergangene Woche in Wien bei einem Klimaprotest auf einer Straße festkleben wollte, wurde „ihre Funktion vorerst ruhend gestellt“, sagt Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer. Zuerst hatte die Kronen Zeitung darüber berichtet. In den kommenden Tagen soll es noch ein Gespräch mit der Aktivistin geben, dass sich an der Situation etwas ändert, ist jedoch unwahrscheinlich.





„Die aktuellen Demonstrationen sind wichtig, das sehe auch ich so“, betont Kostenzer. „Menschen werden durch Not und Verzweiflung dazu getrieben, weil offensichtlich die bisherigen Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung nicht ausreichend sind.“ Geistlingers Beteiligung an diesen Aktionen und ihr Engagement für die Landesumweltanwaltschaft, welche sie unter anderem bei Verfahren vor den Bezirksverwaltungsbehörden vertrat, ist für Kostenzer aber nicht vereinbar. „Wir müssen die Gesetze einhalten. Und das konnte in diesem Fall nicht sichergestellt werden. Deshalb galt es eine Grenze zu ziehen.“

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, darunter auch die bisherige Naturschutzbeauftragte für Innsbruck-Land, versperrten am Morgen des 12. Jänner an mehreren Stellen die Schüttelstraße in Wien und versuchten sich auf dem Asphalt festzukleben. Nach einer Stunde wurde die Blockade von der Polizei beendet, es gab insgesamt neun Festnahmen.

Der Landesumweltanwalt sagt, er bedaure den nun gesetzten Schritt. „Ich schätze die Arbeit von Frau Geistlinger sehr, sehe im Moment aber leider keine andere Möglichkeit“, sagt Kostenzer zur . „Während unserer Tätigkeit sind wir im Schaufenster, kommen zwischen die Mühlen, weil wir Anliegen der Natur vertreten, der klare Schlussstrich ist daher notwendig.“